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Русский театр Стерлитамака организует встречу с народной артисткой России

Культура

Встреча состоится 6 декабря

Русский театр Стерлитамака организует встречу с народной артисткой России
Афиша творческой встречи с Ольгой Волковой

Стерлитамак, Башкирия, 27 октября 2018, 10:31 — REGNUM  Народная артистка России Ольга Волкова проведет творческий вечер в Русском драматическом театре города Стерлитамак, сообщает 27 октября корреспондент ИА REGNUM.

Актриса также известна своими ролями в кино, по словам известного режиссера Эльдара Рязанова, Волкова была для него талисманом. Роль для фильма «Небеса обетованные» была написана специально для нее.

Напомним, советская и российская артистка Ольга Волкова знаменита своими ролями в таких картинах как «Летучая мышь», «Остров сокровищ», «Тасс уполномочен заявить» и другие.

Также с середины 50-х годов она играет и на театральной сцене. Около 20-лет она проработала в Большом драматическом театре имени Георгия Товстаногова. Карьера артистки продолжается более 60 лет.

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