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В Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Невские хоровые ассамблеи»

Культура

На музыкальный форум приехали коллективы даже из Благовещенска и Петропавловска-на-Камчатке

В Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Невские хоровые ассамблеи»
Владимир Маковский. Певчие на клиросе. 1870

Санкт-Петербург, 27 октября 2018, 10:11 — REGNUM  27 октября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга открывается Всероссийский фестиваль «Невские хоровые ассамблеи». В 2018 году представительство на музыкальном форуме как никогда широкое — в Северную столицу приехали не только коллективы из Москвы и Ульяновска, но даже из Благовещенска и Петропавловска-на-Камчатке. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Главной темой смотра организаторы выбрали 100-летие со дня убийства последнего российского императора и его семьи. «Невские хоровые ассамблеи» откроются концертом-реквиемом, в котором прозвучат произведения митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) в исполнении хора и Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга.

Концерты пройдет на самых известных площадках Петербурга — в Академической капелле, Шереметевском дворце, в соборе Святого Петра и Павла, а также в Выборге в Библиотеке Алвара Аалто.

Художественный руководитель фестиваля — народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко.

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Культурная хроника
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