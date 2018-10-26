Москва, , 16:41 — REGNUM Скончавшийся 26 октября народный артист РСФСР Николай Караченцов будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщили в дирекции театра «Ленком».

Прощание с артистом пройдёт в «Ленкоме» утром 29 октября. В тот же день в 12:00 состоится гражданская панихида, в 14:00 пройдут похороны артиста.

Напомним, Николай Караченцов скончался сегодня, за день до своего 74-летия, в реанимационном отделении 62-й больницы Москвы.

Актёрская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году, после того как он попал в серьёзное ДТП. Осенью 2017 года у Караченцова было диагностировано онкологическое заболевание.

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