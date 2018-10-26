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Вслед за ролью Пиноккио Роберто Бениньи сыграет и «папу Карло»

Культура

16 лет назад итальянский актер сыграл Пиноккио в самом неудачном из своих фильмов

Рим, 26 октября 2018, 16:31 — REGNUM  Знаменитый итальянский актер Роберто Бениньи сыграет Джепетто (аналог в русской традиции — папа Карло) в новом фильме Маттео Гарроне по мотивам сказки Карло Коллоди, сообщает Il Giornale в пятницу, 26 октября.

Во второй раз за 16 лет Бениньи обращается к тому же сюжету, но на этот раз у него не будет длинного носа, иронизируют обозреватели издания. Они намекают на фильм, снятый самим Бениньи с самим собой в главной роли Пиноккио (Буратино) — эта работа была, с точки зрения критиков, самой неудачной в карьере актера.

Съемки начнутся в первые месяцы 2019 года. Фильм будут снимать в трех центральноитальянских провинциях, Лацио, Тоскане и Пулье. Производством картины будут заниматься компании из Италии и Франции.

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