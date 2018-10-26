«Их понесло не в ту степь»: фанаты недовольны экранизацией Monster Hunter

Осака, Япония, , 16:30 — REGNUM Мила Йовович в своём Instagram-аккаунте поделилась новой фотографией со съёмок фильма по мотивам игры Monster Hunter. Также фото со съёмок выкладывал актёр Диего Бонета, после которого стало понятно, что фильм будет сильно отличаться от игры, по которой он снимается. Фанаты игры недовольны решениями режиссёра Пола Андерсона, они подвергают жесткой критике будущий проект в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сюжет фильма сосредоточен на лидере военной организации ООН, которую зовут Артемидой. Она и ее команда отправляются в другое измерение, кишащее монстрами. Там они встречают Охотника, с которым объединяются, чтобы вместе закрыть портал и предотвратить вторжение чудовищ на Землю», — гласит официальный синопсис в картине.

События серии игр Monster Hunter происходят в диком мире, заселённом огромными динозавроподобными монстрами. В них нет современного оружия и людей из другого времени. Решение объединить классическую вселенную Monster Hunter и персонажей из реального современного мира было принято режиссёром картины Полом Андерсоном, известным по серии фильмов «Обитель Зла».

Несмотря на то, что новое фото Милы Йовович демонстрирует Артемиду — её героиню — с «самострелом» (одно из ключевых орудий в игре Monster Hunter World), фанаты игры недовольны разрушением канонов и в негативном ключе высказываются относительно нововведений.

https://www.instagram.com/p/BpXnYB2AhFF/

«Всего один кадр, а уже видно, что их понесло не в ту степь, почему просто не сделать фэнтези без привязки к реальному миру…», — пишет пользователь PureSoul.

«Вместо воинов с гипертрофированными мечами появятся солдаты с М-16? Разочарование», — пишет proZe.

Также геймеры отметили, что Пол Андерсон не впервые снимает экранизацию компьютерной игры. Пользователи заявляют, что ни один из фильмов режиссёра нельзя назвать достойной экранизацией игры.

«Опять этот недорежисер взялся за экранизацию видеоигр. Надеюсь этот фильм закончит его карьеру раз и навсегда.», — пишет пользователь Venom.

Несмотря на негативные отзывы в адрес режиссёра картины и общей идеи фильма, фанаты Милы Йовович пишут, что с удовольствием посмотрят фильм и верят в его успех.

Напоминаем, что Monster Hunter — серия видеоигр, начавшаяся с одноимённой игры для PlayStation 2 в 2004 году. Игры серии разрабатываются и издаются японской компанией Capcom. В каждой игре серии игрок принимает на себя роль охотника в том или ином регионе фэнтезийного мира, занимаясь выслеживанием и добычей разнообразных фантастических животных.

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