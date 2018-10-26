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Путин назвал уход из жизни Караченцова невосполнимой утратой

Культура

Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался 26 октября

Москва, 26 октября 2018, 15:51 — REGNUM  Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Николая Караченцова, телеграмма опубликована 26 октября на сайте Кремля.

«Уход Николая Петровича Караченцова — огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Для всех нас!» — выразил соболезнования глава государства.

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Российский лидер отметил, что Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и Московского государственного театра «Ленком». Миллионы людей искренне любили и восхищались силой духа и стойкостью артиста, подчеркнул Путин.

Напомним, народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался 26 октября в реанимации 62-й больницы Москвы, куда он был госпитализирован в начале октября с воспалением лёгких. Актер не дожил одного дня до своего 74-го дня рождения. Прощание состоится 29 октября в театре «Ленком», которому Караченцов посвятил почти 40 лет.

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