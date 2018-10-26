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Умер Тони Джо Уайт — автор песен Элвиса и Тины Тернер

Культура

На момент смерти музыканту исполнилось 75 лет

Вашингтон, 26 октября 2018, 15:27 — REGNUM  В США от сердечного приступа скончался известный музыкант и автор песен Тони Джо Уайт. Об этом пишет портал Variety.

Сообщается, что Уайту на момент смерти исполнилось 75 лет. Композиции музыканта исполняли в свое время легендарный Элвис Пресли и певица Тина Тернер. Сочиненные Уайтом песни входили в репертуар Эрика Клэптона, Рэя Чарльза, Джонни Кэша, Рода Стюарта, Тома Джонса и многих других исполнителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа певица Арета Франклин скончалась в США на 77-м году жизни от рака поджелудочной железы. Церемония прощания с усопшей проходила три дня — с 28 по 30 августа.

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