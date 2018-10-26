Комитет Госдумы РФ по культуре скорбит о Николае Караченцове

Москва, , 15:16 — REGNUM «Не стало великого русского актера Николая Петровича Караченцова. Он скончался в одной из московских больниц накануне своего 74-го дня рождения.

Вся страна надеялась, что этот горький миг не наступит как можно дольше. Вся страна молилась за его здоровье. Николай Караченцов был НАРОДНЫМ артистом в глубинном смысле этого слова — не по рейтингам, а по любви. Потому что сам умел любить — страстно и самозабвенно — дело, которому посвятил жизнь, свою публику, каждого своего зрителя.

Конечно, главное из сделанного Караченцовым, связано с «Ленкомом» Марка Захарова. Все семидесятые годы прошли под знаком «Тиля» — спектакля по пьесе Григория Горина на музыку Геннадия Гладкова, где Караченцов сыграл главную роль. Одна из наиболее острых и новаторских постановок тех лет стала важнейшим зрительским опытом для целого поколения. Чуть позже — первая советская рок-опера «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Наконец, самая известная работа Караченцова, благодаря которой он приобрел не только российскую, но и мировую славу, — роль графа Резанова в «Юноне и Авось» на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского. Менялись партнерши в роли Кончиты, но Николай Караченцов по-прежнему выходил на сцену и рвал жилы, связки, зрительские сердца. Такую отдачу зритель не забывает.

Караченцов сумел стать подлинно «синтетическим» актером. Он играл, пел, выполнял акробатические трюки, танцевал, а в кино зачастую обходился без помощи каскадеров. Уже в 90-е вместе со своим другом — каскадером и педагогом Николаем Астаповым создал «Школу искусств Николая Караченцова», где детей учили всему — от танцев и живописи до фехтования и верховой езды. Николай Петрович также долгое время председательствовал в жюри Конкурса актерской песни имени Андрея Миронова.

Фильмография Караченцова насчитывает сотню картин, и хотя он далеко не всегда играл главных героев, ролями «второго плана» его работы тоже назвать невозможно. Будь то шедевральная вершина драматического мастерства в «Старшем сыне», проникновенная нежность «Белых рос», гротеск «Собаки на сене» или почти «служебный» персонаж в «Приключениях Электроника», — Караченцов абсолютно везде неподражаем и незабываем.

Даже на фоне бесконечного лечения и операций в 2014 году он появился в небольшом эпизоде в белорусском фильме «Белые росы. Возвращение». Не работать — это было для Николая Петровича самым жестоким наказанием…

Судьба Караченцова — это история не только большого таланта, но также и великого мужества, преодоления. Говорят, если человек долго и трудно уходит из земной жизни, таким образом Господь проявляет к нему свое милосердие: отстрадавший на земле обретает жизнь вечную. Нам хочется сегодня в это верить. Бесконечно обаятельный, исполненный мужской харизмы и бешеной трудоспособности, темпераментный, стремительный, покоряющий силой духовной и телесной, Николай Караченцов прожил труднейшие последние тринадцать лет. И, похоже, не спрашивал: за что?! Спрашивал — зачем? Ему хватило мужества из великих запасов, отпущенных природой, чтобы и тут не сдаться, не сломаться, не закрыться от мира. Ему старались помочь близкие, коллеги, друзья — каждый в меру своего понимания; его судьбу после автокатастрофы видели по-разному, и у всех была своя правда, но ни тяжелейшая травма, ни обрушившиеся затем болезни не гасили этого светлого взгляда.

Как судьбу благодарить за то, что был с нами Николай Караченцов? Больше, увы, мы его никогда не увидим. И никогда не забудем — точно по великому заклинанию из «Юноны и Авось».

Комитет Государственной думы по культуре соболезнует родным и близким актера и скорбит вместе со всей страной».