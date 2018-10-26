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Дживан Гаспяран отметит 90-летие концертом в зале «Зарядье» в Москве

Культура

Его называют «живой легендой» Армении

Дживан Гаспяран отметит 90-летие концертом в зале «Зарядье» в Москве
Sebmarouani
Дживан Гаспарян

Москва, 26 октября 2018, 13:38 — REGNUM  28 октября в концертном зале «Зарядье» в Москве состоится грандиозное событие — знаменитый армянский музыкант, непревзойденный исполнитель на дудуке Дживан Гаспяран даст концерт в честь своего 90-летия. Его искусством восхищались Джон Кеннеди и Елизавета Вторая, Эннио Морриконе и Мартин Скорсезе и многие, многие другие. «Живая легенда» Армении Гаспарян работал с самыми известными музыкантами мира, выступал в сопровождении лучших оркестров, писал музыку в культовым фильмам. На свой юбилей на новой престижной площадке столицы «хранитель музыкального наследия своего народа» пригласил много друзей.

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Культурная хроника
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