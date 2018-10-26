Ямпольская: Мы Караченцова никогда не забудем

Москва, , 13:28 — REGNUM Вся страна надеялась, что этот горький миг не наступит как можно дольше, вся страна молилась за здоровье актера Николая Караченцова, отметила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

«Николай Караченцов был народным артистом в глубинном смысле этого слова — не по рейтингам, а по любви. Потому что сам умел любить — страстно и самозабвенно — дело, которому посвятил жизнь, свою публику, каждого своего зрителя», — отметила Ямпольская.

Судьба Караченцова — это история не только большого таланта, но также и великого мужества, преодоления, продолжила она.

«Говорят, если человек долго и трудно уходит из земной жизни, таким образом Господь проявляет к нему свое милосердие: отстрадавший на земле обретает жизнь вечную. Нам хочется сегодня в это верить. Бесконечно обаятельный, исполненный мужской харизмы и бешеной трудоспособности, темпераментный, стремительный, покоряющий силой духовной и телесной, Николай Караченцов прожил труднейшие последние тринадцать лет. И, похоже, не спрашивал: за что?! Спрашивал — зачем? Ему хватило мужества из великих запасов, отпущенных природой, чтобы и тут не сдаться, не сломаться, не закрыться от мира. Ему старались помочь близкие, коллеги, друзья — каждый в меру своего понимания; его судьбу после автокатастрофы видели по-разному, и у всех была своя правда, но ни тяжелейшая травма, ни обрушившиеся затем болезни не гасили этого светлого взгляда», — отметила Ямпольская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, актер Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве за день до своего 74-летия.