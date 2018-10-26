В Екатеринбурге сформируют экспертный совет по культуре из 30 человек

Екатеринбург, , 13:30 — REGNUM В Екатеринбурге будет создан экспертный совет для разработки предложений по развитию культурной отрасли города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления культуры городской мэрии.

Городские власти уверены, что с помощью экспертного совета получится инициировать конструктивный диалог между горожанами, профессиональным сообществом, бизнесом и властью.

На данный момент в управлении культуры начался приём заявок, который продлится до 1 ноября, а 15 ноября пройдёт отбор кандидатур, после чего будет сформирован экспертный совет из 30 человек. Предложить свою кандидатуру может каждый житель города. Для этого надо указать в заявке своё имя, род занятий и несколько предложений по улучшению культурной сферы города.

Экспертам совета предстоит обсудить стратегический план культурной сферы Екатеринбурга, сделать предложения по развитию культурной отрасли, а также наладить помощь перспективным учреждениям культуры города.

Напомним, что ранее создание экспертных советов анонсировал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, уточнив, что также планируется создание экспертного совета для взаимодействия со средствами массовой информации.