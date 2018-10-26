Казахстанские фильмы завоевали 11 призов на международных кинофестивалях

Астана, , 13:27 — REGNUM В 2018 году 18 фильмов, снятых на киностудии «Казахфильм», приняли участие в 14 международных кинофестивалях и завоевали 11 призов, сообщает 26 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на заведующую отделом внутренней политики администрации президента Казахстана Аиду Балаеву.

26 октября в Астане прошло заседание национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте республик. На заседании обсуждался вопрос развития отечественных театра и кино.

Балаева отметила, что оперно-балетные труппы Казахстана ведут активную гастрольную деятельность по странам Европы и Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мир» открыл VI форум молодого кино стран СНГ «Үмүт» в Бишкеке.

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