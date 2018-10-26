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Володин: Караченцов навсегда вошел в историю драматического искусства

Культура

Умер актер Ленкома

Москва, 26 октября 2018, 13:09 — REGNUM  Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Николая Караченцова.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Петровича Караченцова. Николай Петрович был замечательным актером театра и кино. Он навсегда вошел в историю отечественного драматического искусства своими яркими и живыми образами. В памяти зрителей останутся его роли в фильмах «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Батальоны просят огня», «Человек с бульвара Капуцинов», в легендарном спектакле «Юнона и Авось» на сцене театра «Ленком». Уход из жизни Николая Петровича Караченцова — тяжелая утрата для всех нас», — цитирует Володина пресс-служба.

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