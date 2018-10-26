На экраны вышел фильм о Сильвио Берлускони «Лоро»

Москва, , 12:55 — REGNUM В российский прокат вышел фильм блестящего итальянского режиссера Паоло Соррентино «Лоро» — кинематографическая история о самом ярком политике Италии ХХ века — Сильвио Берлускони. Работа более чем ожидаемая, так как в ней сошлись все звезды: неподражаемый многократный премьер Италии, самый популярный человек на Аппенинах Сильвио Берлускони, самый модный режиссер последнего времени, лауреат всех фестивалей Паоло Соррентино, замечательный актер Тони Сервилло, сумевший до этого воплотить на экране другого неоднократного премьера страны Джулио Андреотти, а также роскошная эпоха, амурные интриги, политическая тусовка, короче, все. Фильм, правда, в отличие от других работ итальянского мастера, был принят в Каннах прохладно. Российские зрители увидят несколько усеченную версию картины — полновесная длится 4 часа: продюсеры посчитали ее тяжелой и попросили сначала разбить на две части, потом сократить. На самом деле, несмотря на некоторую разноплановость сюжетной линии, фильм завораживает. Такого мастерски выстроенного красивого кадра нет сегодня ни у кого в мировом кинематографе (оператор Багацци — непревзойденный мастер), переплетение характеров, переданная атмосфера — все на высшем уровне. А так неискушенному зрителю придется окунуться в роскошный мир элиты на отдыхе в Риме, на Сардинии, где всесильного политика окружают «лоро» (они): вот только кто кого делает — свита короля или король свиту, — вопрос остается открытым…