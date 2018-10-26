Жизнь как песня: Николай Караченцов, актер-романтик

Москва, , 13:47 — REGNUM Скончался актер и певец Николай Караченцов. Для отечественного кино‑ и телезрителя он был символом настоящего, не натужного позитива. Созданные им образы полны энергии, жизни, дерзкого задора, соединенного с глубиной чувств, а некоторая внешняя «брутальность» органично сочеталась в нем с интеллигентностью. Даже его отрицательные персонажи получались обаятельными, лишенными плоской назидательности, их было просто невозможно забыть. Музыкальные и танцевальные номера в его исполнении могли украсить и «вытянуть» любой фильм, спектакль или праздничный концерт. Караченцов был одним из романтиков советского экрана и сцены, и это было не актерским амплуа, а образом жизни, истинной натурой этого яркого человека, в которого были воистину влюблены зрители, от мало до велика.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве, в творческой семье. Его отец Петр Яковлевич Караченцов был художником-графиком, заслуженным художником РСФСР, мать Янина Евгеньевна Брунак — известным балетмейстером и педагогом. У Николая никогда не было особых сомнений в будущей профессии. Артистичный, подвижный и музыкальный, он в 19 лет поступил в Школу-студию МХАТ и стал там одним из лучших выпускников. Но актерскую карьеру Караченцев начал не во МХАТе, а в Театре имени Ленинского комсомола, с которым оказалась связана вся его театральная жизнь. Самые яркие работы в театре были созданы им в спектаклях режиссера Марка Захарова, который возглавил «Ленком» в 1973 году. Самые известные из них — роль Тиля Уленшпигеля в музыкальном спектакле «Тиль» и Смерти в постановке «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Но настоящую театральную славу Караченцеву принесла рок-опера Алексея Рыбникова «Юнона и Авось», где он сыграл русского путешественника графа Резанова.

Еще до своего театрального триумфа Николай Караченцов начал сниматься в кино, свою первую роль — художника-футуриста в фильме о Ленине — он сыграл в 1967 году. Первой его крупной работой, принесшей молодому актеру известность, стала драматическая роль в фильме «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. В кино Караченцов сыграл более сотни ролей — в комедиях, драмах, детективах, исторических и детских фильмах. В кино он был не только актером, но и каскадером, сам исполнял даже самые сложные трюки. Взрослых радовали его роли в фильмах «Благочестивая Марта», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов», дети полюбили незадачливого и не лишенного человечности гангстера Урри из «Приключений Электроника». Обаятельнейший французский актер Жан-Поль Бельмондо говорил на советском экране голосом Караченцова, их образы, в чем-то похожие, слились для зрителя воедино.

Во многих фильмах и телепередачах Караченцов танцует и поет. Всего он исполнил более 200 песен, среди них наиболее известны песни Максима Дунаевского на стихи Ильи Резника, также актер активно сотрудничал с поэтессой и композитором Еленой Суржиковой. Было выпущено пять пластинок и более десятка компакт-дисков с песнями актера.

Кроме работы в театре и кино, Николай Караченцов вел общественную и педагогическую деятельность — председательствовал в жюри фестиваля актерской песни имени Андрея Миронова, создал вместе с каскадером Николаем Астаповым Школу искусств для детей. Его спортивной страстью был большой теннис, актер участвовал во множестве любительских турниров.

Чрезвычайно успешная и плодотворная карьера Николая Караченцова резко оборвалась в 2005 году после тяжелой автомобильной аварии, где актер получил серьезную черепно-мозговую травму, от которой так и не сумел полностью оправиться, несмотря на долгое лечение в России и за рубежом. Последней его работой в кино до этого трагического происшествия стала роль поручика Щеглова в сериале «Тихий Дон» Сергея Бондарчука. В последний раз Караченцов появился на экране в 2014 в белорусском фильме «Белые Росы. Возвращение», где он сыграл короткую эпизодическую роль.

В сентябре 2017 года у актера диагностировали рак легкого. Николай Караченцов скончался в больнице в 9 часов утра 26 октября 2018 года.

Николай Караченцов навсегда останется в памяти театралов и любителей кино, а его актерские работы на экране продолжают приносить радость новым поколениям телезрителей.