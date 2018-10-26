Соболезнования в связи со смертью Караченцова выразил актер Юрий Торсуев

Москва, , 11:09 — REGNUM Свои соболезнования родным и друзьям народного артиста РСФСР Николая Караченцова выразил актер Юрий Торсуев, сыгравший вместе с братом-близнецом в детском кинофильме «Приключения Электроника» главные роли. Об этом сообщает RT.

По словам Торсуева, Николай Караченцов был уникальным человеком и потрясающим, очень разноплановым артистом.

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«Хотя нам посчастливилось работать с ним, когда мы, можно сказать, были подростками, отношение к нам было не как к детям, а как к партнёрам по площадке», — подчеркнул актер.

По его словам, Караченцов показал всем «пример жизнелюбия, мужской стойкости и любви к себе, к стране и к делу, которым занимался».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября в Москве после продолжительной тяжелой болезни скончался известный советский и российский актёр Николай Караченцов. Он не дожил одного дня до своего 74-го дня рождения. По словам сына Караченцова, сердце любимого публикой актера театра и кино остановилось около 10 часов утра 26 октября.

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