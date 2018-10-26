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Караченцов «был целой эпохой»

Культура

Умер актер Ленкома

Караченцов «был целой эпохой»
Иллюстрация: Цитата их к/ф «Старший сын» реж Виталий Мельников. 1975. СССР
Николай Караченцов

Москва, 26 октября 2018, 10:53 — REGNUM  Актер Николай Караченцов был великим актером, внесшим большой вклад в развитие отечественного искусства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Неверов выразил соболезнования родным и близким Николая Караченцова в связи со смертью актёра.

«Ушел из жизни великий актер, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства. «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «Юнона и Авось» — можно долго перечислять его выдающиеся роли, которые останутся в истории кинематографа и театрального искусства. Караченцов был целой эпохой. Светлая память!» — отметил Неверов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Николай Караченцов умер в Москве за день до своего 74-летия. 28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

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