Бюст Олега Табакова установят в МХТ имени Чехова

Москва, , 10:08 — REGNUM 26 октября в Московском Художественном театре имени Чехова откроют памятник выдающемуся актеру и режиссеру, многолетнему руководителю МХТ — Олегу Павловичу Табакову (1935−2018).

В церемонии, приуроченной к 120-летию Московского Художественного театра, примут участие министр культуры РФ Владимир Мединский, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Сергей Женовач, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, вдова Олега Табакова народная артистка России Марина Зудина, артисты театра и ученики Олега Павловича. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Бюст Олега Табакова работы известного скульптора Салавата Щербакова будет установлен в портретном фойе МХТ.

В этот же день пройдет ежегодное чествование артистов и сотрудников театра, Школы-студии МХАТ и Музея МХАТ, посвятивших Московскому Художественному не одно десятилетие своей жизни. Бронзовыми «Чайками» награждаются сотрудники, проработавшие в театре 15 лет, серебряными — 25 лет, золотыми — 30 лет.

Традиция вручения памятных знаков родилась в 1901 году, когда первые жетоны «Чайка» были подарены Антоном Чеховым актерам. Через 100 лет, в 2001 году, Олег Табаков вернул данную традицию, правда, введя деление значков по времени работы в театре на золотые, серебряные и бронзовые.

В 2018 году памятными знаками будут награждены Андрей Давыдов, Игорь Золотовицкий, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Дарья Мороз Анастасия Скорик и многие другие.