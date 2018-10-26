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В Петербурге открывается Международный фестиваль камерного исполнительства

Культура

Художественный руководитель музыкального форума — блестящий российский пианист Борис Березовский

Санкт-Петербург, 26 октября 2018, 09:36 — REGNUM  26 октября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича открывается IX Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира». В нем принимают участие ансамбли и музыканты из России, Австрии, Азербайджана, Венгрии, Нидерландов, Сербии и США. Художественный руководитель форума, блестящий российский пианист Борис Березовский считает, что отличительная черта данного фестиваля — «высочайший уровень исполнения ансамблевой музыки».

Первыми требовательная петербургская публика услышит молодой, но уже завоевавший авторитет выступлениями с ведущими оркестрами мира, фортепианный дуэт из Нидерландов — братьев Лукаса и Артура Йуссен. Они исполнят произведения Баха, Моцарта, Шенберга.

Кроме разнообразных академических программ, на фестивале пройдут и концерты в модном жанре «кроссовер». Так известный австрийский джазмен Георг Брайншмид и ансамбль «ZAP» представят свои версии композиций и Антонио Вивальди, и Фрэнка Заппы, и многих других, столь же разноплановых композиторов. А струнный квартет из США «Turtle Island Quartet» («Квартет Черепашьего острова») порадует своим преобразованием из классического коллектива в джаз-бэнд.

Критики также выделяют концерты Струнного квартета Белградской филармонии, ансамбль «D'Аccordo» из Азербайджана, венгерского виолончелиста Ласло Феньо, петербургского пианиста Мирослава Култышева.

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Культурная хроника
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