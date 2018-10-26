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В США на аукционе впервые продали созданную компьютером картину

Культура

Картина под названием «Портрет Эдмонда Белами» была продана за $432,5 тысяч

В США на аукционе впервые продали созданную компьютером картину
Картина «Портрет Эдмонда Белами»

Нью-Йорк, США, 26 октября 2018, 08:09 — REGNUM  На аукционе Christies в Нью-Йорке впервые была продана картина, созданная с помощью искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Так, созданная с помощью сложного алгоритма картина под названием «Портрет Эдмонда Белами» была продана за $432,5 тыс. при стартовой оценке в $10 тыс.

https://twitter.com/ChristiesInc/status/1055479790361370624

Отмечается, что компьютер сгенерировал изображение на основе 15 тыс. портретов, написанных между 14-м и 20-м веками. На картине изображен мужчина, при этом черты его лица смазаны, а вместо подписи стоит математическая формула.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилось видео, на котором запечатлена подготовка акции с уничтожением картины неизвестного публике художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». В «режиссерской версии» говорится, что на «репетициях» уничтожение картины шредером проходило полностью, а не частично.

Читайте подробнее: Бэнкси опубликовал видео подготовки к уничтожению своей картины

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