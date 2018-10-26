Си Цзиньпин отправил поздравления закрытию Арабского фестиваля искусств

Пекин, , 06:34 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму четвертому Арабскому фестивалю искусств, который закрылся 25 октября в столице китайской провинции Сычуань городе Чэнду, сообщает агентство Синьхуа.

«Фестиваль является важным мероприятием по улучшению понимания между китайским и арабским народом», — заявил Си в своем поздравительном письме по случаю успешного завершения этого культурного мероприятия.

«Китай намерен сотрудничать с арабскими станами в деле наращивания культурных обменов и сотрудничества, закладывая прочный фундамент для дальнейшего развития китайско-арабского стратегического партнерства и общего развития», — заявил председатель КНР.

Напомним, что китайский лидер также анонсировал начало фестиваля на церемонии открытия восьмой министерской встречи Форума сотрудничества Китай — Арабские страны, которая состоялась в июле 2018 года в Пекине. За прошедшие три месяца стороны организовали более 20 культурных мероприятий в Китае.