Картина, созданная нейросетью, ушла с молотка за $432 тысяч

Нью-Йорк, США, , 05:10 — REGNUM Картина «Портрет Эдмона Белами», созданная нейросетью, была продана на аукционе Christi's за $432 тыс., сообщает пресс-служба аукционного дома.

Сообщается, что итоговая сумма, за которую была продана картина, превысила в 45 раз начальную стоимость лота. Перед началом торгов картина оценивалась в $7−10 тыс. На полотне изображен мужчина, однако его лицо смазано. На месте подписи находится математическая формула.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в княжестве Монако на аукционе был продан древнеегипетский папирус, датированный 594−688 годами до нашей эры. Сообщается, что текст папируса является одной из версий легендарной «Книги мертвых».

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