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В сети появился официальный трейлер «Как приручить дракона — 3»

Культура

Одна из сюжетных линий картины будет посвящена любовным отношениям дракона Беззубика

Вашингтон, 26 октября 2018, 00:57 — REGNUM  Трейлер полнометражного мультипликационного фильма «Как приручить дракона — 3: Скрытый мир» вышел на официальном канале YouTube компании DreamWorks.

Сюжет мультфильма будет развиваться снова вокруг викингов, которым необходимо объединиться с драконами, чтобы спасти мир и бросить вызов злодею Драго, мечтающему покорить всех драконов. Одна из сюжетных линий картины будет посвящена любовным отношениям дракона Беззубика.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября вышел второй трейлер полнометражного аниме-фильма «Таня — воплощение зла». Премьера фильма в Японии назначена на 8 февраля 2019 года.

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