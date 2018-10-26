В сети появился официальный трейлер «Как приручить дракона — 3»

Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Трейлер полнометражного мультипликационного фильма «Как приручить дракона — 3: Скрытый мир» вышел на официальном канале YouTube компании DreamWorks.

Сюжет мультфильма будет развиваться снова вокруг викингов, которым необходимо объединиться с драконами, чтобы спасти мир и бросить вызов злодею Драго, мечтающему покорить всех драконов. Одна из сюжетных линий картины будет посвящена любовным отношениям дракона Беззубика.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября вышел второй трейлер полнометражного аниме-фильма «Таня — воплощение зла». Премьера фильма в Японии назначена на 8 февраля 2019 года.