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Ди Каприо исполнит главную роль в новом фильме Скорсезе

Культура

Фильм станет экранизацией книги американского писателя Дэвида Гранна

Ди Каприо исполнит главную роль в новом фильме Скорсезе
Georges Biard
Леонардо Ди Каприо

Лос-Анджелес, США, 26 октября 2018, 00:31 — REGNUM  Режиссер Мартин Скорсезе назначен режиссером фильма «Убийцы лунного цветка», главную роль в этой картине сыграет Леонардо Ди Каприо, сообщает журнал Variety.

Сообщается, что фильм станет экранизацией книги американского писателя Дэвида Гранна.

«Когда я прочел книгу Дэвида Гранна, я сразу же начал представлять ее — людей, декорации, действие — и я знал, что я должен снять по ней фильм», — заявил Скорсезе.

Отмечается, что съемки картины начнутся после того, как Скорсезе и Ди Каприо закончат работу над своими действующими проектами: Скорсезе работает над фильмом «Ирландец» для Netflix, а Ди Каприо снимается в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября стало известно, что Леонардо ди Каприо решил продать свой особняк в Лос-Анджелесе, который он когда-то приобрел за гонорар в фильме «Титаник». От продажи дома Ди Каприо намерен выручить $1,749 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Ди Каприо вынужден продать особняк, купленный на гонорар за «Титаник»

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