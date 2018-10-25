Атмосфера готики XIX века: новый комикс от российских авторов

Димитровград, Ульяновская область, , 16:42 — REGNUM В печать отправился комикс дуэта художника Жени Карпухиной и сценариста Кирилла Глебова. Готическая история «Фольклорист» выйдет в ноябре 2018 года, сообщает «Другое издательство».

Сюжет графического романа разворачивается в середине XIX века. В основу комикса легли верования, предания и суеверия народов, населявших Российскую Империю того времени, говорится в описании комикса.

В состав графического романа войдут две отдельные истории, погружающие читателя в атмосферу русской готики XIX века. Комикс выйдет небольшим тиражом — в одну тысячу экземпляров.

Напоминаем, что также осенью состоялся релиз первого тома «Инопланетных историй» — фантастической манги авторства Олеси Холодчук. Помимо этого, скорого релиза ожидает манга в стилистике киберпанк «Идеальная служба доставки» за авторством Тимофея Мокиенко.

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