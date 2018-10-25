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Диего Бонета выложил в сеть фото со съемок фильма «Охотник на монстров»

Культура

Актёр исполняет роль сержанта Маршалла

Лос-Анджелес, США, 25 октября 2018, 14:57 — REGNUM  Диего Бонета (фильм «Матрица времени», сериал «Королевы крика») выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён в образе героя из будущего фильма «Охотник на монстров» (Monster Hunter). Актёр опубликовал снимок 24 октября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BpSULX8Aynm/

На фото Бонета держит в руках винтовку, на нём надеты камуфляжная форма и бронежилет. «Встречайте сержанта Маршалла», — такие слова актёр написал в комментарии к фотографии.

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Напомним, в основу фильма «Охотник на монстров» ляжет одноимённая видеоигра от компании Capcom. Ранее ИА REGNUM сообщило, что к актёрскому составу фильма присоединились такие звезды как Милла Йовович, Рон Перлман и Тони Джа.

Читайте ранее в этом сюжете: Милла Йовович и Тони Джа снимутся в экранизации игры «Охотник на монстров»

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