В Узбекистане в 2018 году начали работу 13 новых вузов

Ташкент, , 14:52 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике ход развития в республике сферы высшего образования, повышения качества подготовки кадров, расширения интеграции науки и производства, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Во время совещания с уполномоченными органами накануне, было отмечено, что квоты приема в вузы охватывают лишь 7−9% выпускников общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей, в то время как «в России этот показатель составляет 74, в Южной Корее — 96%».

«Высшие учебные заведения и их профессорско-преподавательский состав не пользуются престижем и авторитетом в международном научном сообществе, работа по привлечению к учебному процессу всемирно признанных ученых, высококвалифицированных научных деятелей и преподавателей не налажена на должном уровне», отмечалось в ходе мероприятия.

Кроме того, подчеркивалось, что при назначении ректоров и проректоров не учитывается мнение профессоров и преподавателей, что «не обеспечивает высокую эффективность работы новоназначенных руководителей с коллективом».

Также, отсутствуют необходимые условия для развития науки, интеграции исследований в производство, повышения результативности научной деятельности, а также для изысканий талантливых студентов.

«Неудовлетворительна работа по внедрению инновационных методик в образовательный процесс, обеспечению увязки учебных программ с производством, самое главное, повышению квалификации преподавателей», говорилось на совещании.

Кроме того, абсолютно не отвечает сегодняшним требованиям порядок изучения, аттестации, аккредитации деятельности вузов, нострификации документов.

«Вызывает сожаление, что в условиях ускоренного развития экономики система высшего образования, вместо того чтобы быть «локомотивом» развития, не идет в ногу со временем. Горькая правда в том, что у нас нет системы, отвечающей структурным изменениям на рынке труда, способной обучить молодежь профессиям, сформировать у нее предпринимательские навыки», отметил Мирзиёев.

Отмечена необходимость внедрения упрощенной системы приема студентов и перехода на этой основе от системы квотированного приема к государственному заказу и дифференцированной платно-контрактной системе. Поставлена задача перейти от централизованного финансирования к самофинансированию и экономической самостоятельности в целях повышения международного престижа вузов и достойного стимулирования деятельности научно-педагогических кадров.

Указано, что следует упростить назначение ректоров и проректоров, создать систему постоянной оценки деятельности, целевого стимулирования, повышения ответственности профессоров и преподавателей и другое.

На совещании были отмечены результаты узбекско-российского образовательного форума.

«По итогам данного форума с российскими партнерами было подписано 114 договоров и соглашений. В частности, запланировано открытие в Узбекистане филиалов шести престижных вузов России и двух факультетов, реализация 52 совместных образовательных программ. По каждому соглашению разработаны «дорожные карты», говорится в сообщении.

Президент дал поручение определить конкретные планы «для тщательной подготовки к следующему форуму, который пройдет в России в 2019 году».

Вместе с этим отмечалось, что в последнее время принят ряд документов, направленных на выведение высшего образования на новый уровень, внедрены современные образовательные стандарты, прозрачная система приема в вузы.

«В 2018 году в республике начали деятельность 13 новых вузов, в частности, Международный университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде, филиал Национального исследовательского технологического университета МИСиС (Россия) в городе Алмалыке, Университет Пучон (Южная Корея) в городе Ташкенте», говорится, в частности, в сообщении.