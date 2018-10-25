Потоковый сервис Apple TV будет запущен в более, чем 100 странах мира

Купертино, США, , 14:25 — REGNUM Apple намерена запустить свой потоковый сервис в США в первой половине 2019 года. Однако вскоре после этого компания намерена выйти на глобальный рынок и развернуть вещание в более чем 100 странах. О этом 24 октября сообщил портал SlashFilm.

По имеющейся информации, услуги, которые будет оказывать потоковая служба, будут сходны с теми, что своим подписчикам оказывают службы Amazon Prime Video и Netflix. Отмечается, что потоковый сервис будет бесплатным для владельцев устройств iOS, также он будет добавлен в программный интерфейс приставки Apple TV.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что одним из первых оригинальных проектов потокового сервиса Apple станет драматический сериал про звёзд утреннего телешоу. Участниками проекта являются такие известные актёры, как Стив Карелл, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

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