Веб-сериал «Девушка с плеером» взял приз международного фестиваля

Мадрид, , 14:07 — REGNUM Российский веб-сериал «Девушка с плеером» взял приз фестиваля Seriesland, который прошел в Испании в период с 24 по 27 октября 2018 года. Об этом 25 октября сообщил портал InterMedia.

Проект получил приз в конкурсе лучших трейлеров. Сериал выполнен в жанре триллера, он снят по одноименной книге писательницы Валентины Назаровой. Роль главной героини исполнила Екатерина Шумакова («Декорации убийства», «Инспектор Купер. Невидимый враг», «Универ. Новая общага»).

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Напомним, книгу «Девушка с плеером» Валентина Назарова выпустила в октябре 2017 года. В центре повествования находится девушка, которая пытается найти пропавшую сестру. Но единственная зацепка, которая у неё есть — это плейлист в плеере.

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