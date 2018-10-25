Актер из хоррора «Полтергейст» Джеймс Карен умер в США

Вашингтон, , 14:02 — REGNUM В США ушел из жизни актер Джеймс Карен, известный зрителям по фильмам «Полтергейст» и «Возвращение живых мертвецов». Об кончине артиста сообщает журнал Variety.

Джеймс Карен скончался 23 октября на 95-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. О причинах смерти актера не сообщается.

Настоящее имя актера — Джейкоб Карновски, он родился в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, 28 ноября 1923 года. Его профессиональная актерская карьера началась в 1940-х годах, тогда же появился и псевдоним Джеймс Карен.

Карен снимался в кино и на телевидении более 70 лет, он также играл в театре на Бродвее. Известные фильмы с его участием: «Полтергейст», «Возвращение Супермена», «В погоне за счастьем», «Малхолланд Драйв», «Пришельцы с Марса», сериал «Восьми достаточно».

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