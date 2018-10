Католический фонд выпустит христианскую версию игры Pokemon Go

Ватикан, , 13:37 — REGNUM Католический фонд Ramon Pane решил выпустить христианскую версию игры Pokemon Go. Его руководство предполагает, что проект под названием JC Go поможет направить молодежь в сторону религии. Об этом 24 октября сообщила газета The Independent.

Игра построена на тех же технологиях GPS-отслеживания и дополненной реальности, что лежат в основе Pokemon Go. В рамках игрового процесса геймеры будут пытаться находить святых и других библейских персонажей. Издание отмечает, что проект даже получил благословение папы римского Франциска.

«Никогда в Церкви не было такого проекта. Это католическое приложение с самыми передовыми технологиями», — заявил журналистам исполнительный директор фонда Рикардо Грзона.

Читайте также: Ужасное чувство юмора: польская студия выпустит «Симулятор священника»

Напомним, игру Pokemon Go компания Niantic выпустила в июле 2016 года. С этого момента она была загружена более 500 млн раз, доходы создателей составили около $2 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Не время для GTA 6: игру не хотят выпускать по политическим причинам