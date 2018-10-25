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Католический фонд выпустит христианскую версию игры Pokemon Go

Культура

Проект получил благословение папы римского Франциска

Ватикан, 25 октября 2018, 13:37 — REGNUM  Католический фонд Ramon Pane решил выпустить христианскую версию игры Pokemon Go. Его руководство предполагает, что проект под названием JC Go поможет направить молодежь в сторону религии. Об этом 24 октября сообщила газета The Independent.

Игра построена на тех же технологиях GPS-отслеживания и дополненной реальности, что лежат в основе Pokemon Go. В рамках игрового процесса геймеры будут пытаться находить святых и других библейских персонажей. Издание отмечает, что проект даже получил благословение папы римского Франциска.

«Никогда в Церкви не было такого проекта. Это католическое приложение с самыми передовыми технологиями», — заявил журналистам исполнительный директор фонда Рикардо Грзона.

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Напомним, игру Pokemon Go компания Niantic выпустила в июле 2016 года. С этого момента она была загружена более 500 млн раз, доходы создателей составили около $2 млрд.

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