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Warner Bros. и DC проведут дополнительные съёмки фильма «Шазам»

Культура

О причине подобного решения компаний не сообщается

Лос-Анджелес, США, 25 октября 2018, 13:08 — REGNUM  В рамках проекта фильма «Шазам» киновселенной DC запланированы масштабные дополнительные съёмки. Они состоятся в период с 1 по 18 ноября 2018 года в Торонто. Об этом 24 октября сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает: если учесть, что премьера картины запланирована на 5 апреля 2019 года, то это тревожная информация для фанатов. В последние годы термин «дополнительные съемки» получил в их вреде негативный оттенок, поскольку ранее этой процедуре были подвергнуты такие проекты, как «Лига справедливости» и «Отряд самоубийц». Многие поклонники вселенной DC считают, что это не пошло им на пользу. О причине подобного решения компаний не сообщается.

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Напомним, фильм «Шазам» снимает режиссёр Дэвид Ф. Сандберг («Проклятие Аннабель: зарождение зла»). Главные роли в картине исполняют Закари Ливай и Эшер Энжел. В центре повествования находится подросток Билли Бэтсон, который, сказав волшебное слово, может превращаться во взрослого супергероя.

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