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В Японии арестовали продавца поддельной раритетной карты для игры Yu-Gi-Oh!

Культура

Он продал её девушке за сумму около $3,55 тыс

Токио, 25 октября 2018, 12:08 — REGNUM  В Японии продавца карты к игре по манге Yu-Gi-Oh! (неофициальное русское название — «Король игр») задержала полиция, когда выяснилось, что она оказалась фальшивкой. Об этом 24 октября сообщил портал Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1055240057894985728

Речь идёт о карте Lorelei The Symphonic Arsenal, она была призом в чемпионате мира по «Королю игр», который прошел в 2008 году. Всего было выпущено шесть таких карт. Шунки Ивасаки продал её 20-летней девушке за 400 тыс. иен (около $3,55 тыс.). Когда та выяснила, что карта является подделкой, она обратилась в полицию. Сам Ивасаки впоследствии заявил: у него были подозрения, что карта может оказаться поддельной.

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Напомним, мангу «Король игр» Кадзуки Такахаси выпускал в период с 1996 по 2004 годы. Первый сезон одноименного аниме-сериала выпустила студия Toei Animation, его показывали в период с апреля по октябрь 1998 года. Yu-Gi-Oh! является одной из самых популярных карточных игр в мире.

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Аниме/манга
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