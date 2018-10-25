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SPIEL 2018: в Германии съезжаются любители настольных игр со всего мира

Культура

Выставка пройдёт в городе Эссен с 25 по 28 октября

SPIEL 2018: в Германии съезжаются любители настольных игр со всего мира
Skitterphoto
Настольная игра

Эссен , Германия, 25 октября 2018, 11:59 — REGNUM  В Германии начала свою работу Международная выставка-ярмарка SPIEL 2018, посвящённая настольным играм. Выставка пройдёт в городе Эссен в выставочном центре Messe Essen с 25 по 28 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках выставки более тысячи экспонентов предоставят информацию по всему спектру современных настольных игр. Помимо «настолок» классической направленности — детских, социальных семейных и взрослых игр — будут представлены узкоспециализированные проекты. Например, стратегии, почтовые игры, приключения, фэнтези, научная фантастика и др. Также в программу мероприятия входят различные конкурсы, турниры и специализированные курсы. Также на выставке вручат ежегодные немецкие премии в области настольных игр: Deutscher Spiele Preis, International Gamers Awards и Essen Feather.

Напомним, что Internationale Spieltage (кратко Spiel) — это ежегодная четырёхдневная международная выставка-ярмарка настольных игр. Первое подобное мероприятие состоялось в 1983 году в Народном университете города Эссен. В настоящее время Spiel является крупнейшей выставкой настольных, карточных и коллекционных карточных игр в мире, опережая выставку Gen Con в Индианаполисе. Во время выставки дизайнеры и издатели демонстрируют новые игры, ретейлеры продают игры со скидкой, также работает «блошиный рынок» с широким выбором ещё новых и уже бывших в употреблении игр.

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Настольные игры
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