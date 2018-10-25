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В Москве пройдет V Всероссийский фестиваль детской книги

Культура

В рамках фестиваля состоится «Детская читательская конференция»

Москва, 25 октября 2018, 11:04 — REGNUM  С 26 по 28 октября в Российской государственной детской библиотеке в пятый раз пройдет Всероссийский фестиваль детской книги. Организаторы решили выбрать в 2018 году непростую, но актуальную главную тему — «Книга бумажная и электронная». Более 40 издательств представят свою продукцию для детей. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Скучать не придется ни детям, ни родителям — среди множества мероприятий встречи с любимыми авторами, презентации новинок, популярные на все времена спектакли, демонстрация мультфильмов и даже «Детская читательская конференция».

28 октября состоится чествование лучших детских писателей и иллюстраторов.

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Культурная хроника
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