В Москве пройдет V Всероссийский фестиваль детской книги

Москва, , 11:04 — REGNUM С 26 по 28 октября в Российской государственной детской библиотеке в пятый раз пройдет Всероссийский фестиваль детской книги. Организаторы решили выбрать в 2018 году непростую, но актуальную главную тему — «Книга бумажная и электронная». Более 40 издательств представят свою продукцию для детей. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Скучать не придется ни детям, ни родителям — среди множества мероприятий встречи с любимыми авторами, презентации новинок, популярные на все времена спектакли, демонстрация мультфильмов и даже «Детская читательская конференция».

28 октября состоится чествование лучших детских писателей и иллюстраторов.