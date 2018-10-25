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Фильм «Ласковое безразличие мира» открыл кинофорум в Киргизии

Культура

Премьера фильма состоялась в мае на Каннском кинофестивале

Фильм «Ласковое безразличие мира» открыл кинофорум в Киргизии
Цитата из х/ф «Ласковое безразличие мира». Реж. Адильхан Ержанов. 2018. Казахстан, Франция
Казахские просторы

Бишкек, 25 октября 2018, 11:05 — REGNUM  Картина казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира» открыла VI форум молодого кино стран СНГ «Үмүт» в Бишкеке, сообщает 25 октября агентство «Казинформ».

Премьера фильма состоялась в мае на Каннском кинофестивале. Главные герои фильма — влюбленные Салтанат и Куандык, которые по стечению обстоятельств вынуждены покинуть родное село. Однако город таит для молодых людей настоящие испытания.

Напомним, 25−28 октября в Бишкеке проходит VI форум молодого кино стран СНГ «Үмүт». На форуме будут представлены картины в трех программах: международный и национальный конкурсы игровых короткометражных фильмов и объединенная программа документальных фильмов.

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