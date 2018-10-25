В Казанском университете читают лекции по современной китайской литературе

Казань, , 10:54 — REGNUM Цикл лекций, посвященных современной китайской литературе, проходит в эти дни в Институте международных отношений Казанского федерального университета (КФУ), сообщает 25 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что открытые лекции проводятся на китайском языке с переводом. Мероприятие стало продолжением масштабного проекта, реализуемого силами ИМО КФУ, Института Конфуция КФУ и Хунаньского педагогического университета на протяжении последних 4 лет.

«Циклы лекций посещают студенты-востоковеды 4-го курса, в учебный план которых входит изучение китайской литературы в целом», — сообщила заведующая кафедрой алтаистики и китаеведения КФУ Альфия Аликберова.

Весь цикл условно поделен на два блока: в первом руководитель направления литературоведения Хунаньского университета Чжао Яньцю читает лекции о наиболее популярных произведениях современной китайской литературы: «Сон в красном тереме», «Речные заводи», «Троецарствие», «Равнина Байлу», а также о литературных мирах таких авторов, как Мо Янь, ЧэньЧжунши, Цзя Пинва, Цань Сюэ.

Второй блок, подготовленный заведующим кафедрой литературоведения Хунаньского педагогического университета Ляо Шуъу, посвящен творчеству одного из наиболее известных китайских авторов, основоположника течения «литература поиска корней» Хань Шаогуна.

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