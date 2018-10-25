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В Большом театре Владимир Мединский наградит деятелей культуры

Культура

Министр культуры в торжественной обстановке передаст документы о присвоении почетных званий

В Большом театре Владимир Мединский наградит деятелей культуры
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мединский

Москва, 25 октября 2018, 10:52 — REGNUM  25 октября в Атриуме Большого театра России состоится награждение деятелей культуры и искусства государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами Минкультуры России. Церемонию проведет Министр культуры Владимир Мединский. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Звание «Народный артист Российской Федерации» получит художественный руководитель, директор Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова Геннадий Дмитряк. Звания"Заслуженный артист Российской Федерации» будут удостоены артист театра «Студия театрального искусства» Алексей Вертков, актер Театра Вахтангова Виктор Добронравов, артист МХТ имени Чехова Станислав Дужников и другие деятели культуры. Благодарность Президента Российской Федерации будет объявлена художественному руководителю «Театра Луны» Сергею Проханову, профессору Московской государственной академии хореографии Алле Богуславской, коллективу Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

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Культурная хроника
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