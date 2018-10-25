В Москве выступит Миланский фортепианный квинтет имени Верди

Москва, , 10:40 — REGNUM 25 октября в Камерном зале Московской филармонии состоится первый концерт в Москве Миланского фортепианного квинтета имени Джузеппе Верди.

Квинтет получил свое название от родного города его участников — Милана: именно в прославленной Миланской консерватории получили образования и теперь преподают все исполнители. Образованный лишь в 2014 году ансамбль уже завоевал популярность во многих странах Европы. Это не пять фортепиано, как могло бы подуматься неискушенным любителям музыки: фортепиано одно, а также две скрипки, альт и виолончель. В программе вечера — произведения Боккерини, Шумана и Брамса.