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В Москве выступит Миланский фортепианный квинтет имени Верди

Культура

В программе вечера — произведения Боккерини, Шумана и Брамса

Москва, 25 октября 2018, 10:40 — REGNUM  25 октября в Камерном зале Московской филармонии состоится первый концерт в Москве Миланского фортепианного квинтета имени Джузеппе Верди.

Квинтет получил свое название от родного города его участников — Милана: именно в прославленной Миланской консерватории получили образования и теперь преподают все исполнители. Образованный лишь в 2014 году ансамбль уже завоевал популярность во многих странах Европы. Это не пять фортепиано, как могло бы подуматься неискушенным любителям музыки: фортепиано одно, а также две скрипки, альт и виолончель. В программе вечера — произведения Боккерини, Шумана и Брамса.

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Культурная хроника
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