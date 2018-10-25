В Пятигорске проходит Международный фестиваль вокалистов «Эолова арфа»

Москва, , 10:20 — REGNUM В городе-курорте Пятигорске проходит Международный театрально-музыкальный фестиваль и конкурс вокалистов «Эолова арфа». К участию в конкурсе допущены 53 исполнителя из России, Армении, Молдавии, Белоруссии и Китая. Молодые люди — по условиям от 18 до 40 лет — будут соревноваться в категориях «академическое пение» и «оперетта».

Международное жюри возглавляет народный артист СССР Михаил Мунтяну.

Так как организатором фестиваля выступает Ставропольский государственный театр оперетты, то в рамках музыкального праздника будут показаны его лучшие постановки — оперетты Штрауса «Цыганский барон», Оффенбаха «Ключ на мостовой» и «Званый ужин с итальянцами», а также «Вечер одноактных оперетт».

27 октября состоится гала-концерт финалистов конкурса.