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Опубликован новый тизер финального сезона сериала «Готэм»

Культура

Возможно, в продолжении шоу зрителям покажут происхождение суперзлодея Бэйна

Лос-Анджелес, США, 25 октября 2018, 09:07 — REGNUM  Шэйн Уэст выложил в сеть тизер к пятому сезону сериала «Готэм», он представляет собой анимированное изображение, на котором показана некая операционная. Соответствующую публикацию Уэст разместил 24 октября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/shanewest/status/1055141477456793600

Уэст исполнит в пятом сезоне «Готэма» роль суперзлодея Бэйна. Издание Сomicbook предположило: представленная фотография, возможно, говорит о том, что в продолжении шоу Бэйн не будет представлен как полностью сформировавшийся персонаж, зрителям будет показано его происхождение.

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Напомним, ранее создатели сериала «Готэм» выложили в сеть первую фотографию, на которой Шэйн Уэст был запечатлен в образе Бэйна. Некоторые критики высказали мнение, согласно которому он представляет собой нечто среднее между Бэйном, которого сыграл Том Харди в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» и Дартом Вейдером из «Звёздных войн».

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели «Готэма» показали первые фото суперзлодея Бэйна

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