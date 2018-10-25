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Forbes представил список самых высокооплачиваемых актеров телевидения

Культура

Первые четыре места за актерами сериала «Теория Большого взрыва»

Forbes представил список самых высокооплачиваемых актеров телевидения
iDominick
Исполнители главных ролей в телесериале «Теория Большого взрыва» (слева направо): Джим Парсонс, Кейли Куоко и Джонни Галэки

Вашингтон, 25 октября 2018, 00:47 — REGNUM  Журнал Forbes составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых телевизионных актеров 2018 года. Первое место уже четвертый год подряд возглавляет Джим Парсонс, наиболее известный по роли Шелдона Купера в телесериале «Теория Большого взрыва».

Сообщается, что Парсонс с июня 2017 года по 1 июня 2018 года заработал $26,5 млн без вычета налогов. На втором месте оказался еще один актер вышеупомянутого сериала — Джонни Галэки, он за год заработал $25 млн.

Третье и четвертое место разделили между собой также звезды этого сериала — Кунал Найяр и Саймон Хелберг, заработавшие по $23,5 млн. Замыкает пятерку актер другого сериала — «Морская полиция: Спецотдел» Марк Хэрмон. По данным Forbes, он заработал $19 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира. Первым в списке стал американский актер Джордж Клуни, который с июня 2017 по июнь 2018 года заработал $239 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Forbes: Джордж Клуни — самый высокооплачиваемый актер

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