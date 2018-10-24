Фильмы Ярмольника и Алфёровой теперь на Украине под запретом

Киев, , 23:55 — REGNUM Государственное агентство Украины по вопросам кино отозвало прокатные удостоверения для фильмов, в которых снялись российские актеры Леонид Ярмольник и Ирина Алфёрова, сообщает 24 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, «опасными» фильмами стали «Любовь в большом городе — 2», «Лузер» и «Божье животное», так как в них снимается Ярмольник. Также под запрет попали «Звезда шерифа» и «Потерянный рай», где снялась Алфёрова.

Как отметил глава госкино Украины Филипп Ильенко, ведомство отменило госрегистрацию фильмов и признало недействительными прокатные удостоверения, так как ранее служба безопасности Украины (СБУ) внесла актеров в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Напомним, на Украине лицами, угрожающими нацбезопасности, могут стать любые российские актеры, а также те, кто публично не соглашается с мнением украинских властей.