Стивен Юн больше не хочет играть Гленна из сериала «Ходячие мертвецы»

Лос-Анджелес, США, , 20:09 — REGNUM Актер Стивен Юн заявил, что он больше никогда не хотел бы играть Гленна из сериала «Ходячие мертвецы», потому что он «вырос» из этого персонажа. Об этом 23 октября сообщил портал Comicbook.

Юн пояснил, что ему уже не 25 лет и он чисто физически уже не может играть того Гленна, которого зрители видели в начале сериала. Актёр добавил, что он настолько сильно отличается от него ментально, что идея его появления в проектах, где мог бы быть показан молодой Гленн Ри, не приведёт ни к чему хорошему.

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Напомним, Стивен Юн покинул проект сериала «Ходячие мертвецы» в седьмом сезоне. В 2018 году вышел триллер «Пылающий» южнокорейского режиссёра Ли Чхан Дона с его участием. Эта картина снята по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай».

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