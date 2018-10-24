Луганский нацуниверситет и Московский педуниверситет начнут сотрудничество

Луганск, , 21:13 — REGNUM Программу долгосрочного сотрудничества разработали Луганский национальный университет (ЛНУ) им. Владимира Даля и Московский педагогический государственный университет (МПГУ), заявил заведующий кафедрой методики преподавания русского языка МПГУ, доктор педагогических наук Владислав Янченко, сообщает 24 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, программа рассчитана на обучение луганских преподавателей тому, что умеют педагоги и ученые из МПГУ. Один из вариантов взаимного обучения — краткосрочные образовательные программы, а также видеоконференции. Также Янченко отметил, что он уже провел несколько мастер-классов и лекций в ЛНУ.

Напомним, ранее декан факультета филологии и массовых коммуникаций ЛНУ Светлана Нередкова заявила, что университет планирует наладить обмен студентами и преподавателями с ведущими вузами России.