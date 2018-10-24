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Концерты Светланы Лободы в Москве отменены из-за её госпитализации

Культура

Певица была экстренно госпитализирована и прооперирована

Концерты Светланы Лободы в Москве отменены из-за её госпитализации
Иллюстрация: Mos03.ru
Скорая помощь

Москва, 24 октября 2018, 19:47 — REGNUM  Исполнительница, телеведущая и автор песен Светлана Лобода была экстренно госпитализирована и прооперирована сегодня, 24 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь Лободы Дарья Бурлакова.

Состояние здоровья Лободы резко ухудшилось во время репетиции её шоу, она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Певица была госпитализирована. В больнице Лободе сделали операцию на почке. Медикам удалось стабилизировать её состояние.

В ближайшую неделю Лобода будет восстанавливаться после операции и не будет давать концертов.

При этом у Лободы в Москве на 25, 26 и 28 октября были запланированы концерты, на которые уже продали 22 тыс. билетов. Все концерты переносятся. Новые даты выступлений будут известны позднее.

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