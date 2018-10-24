В ноябре 2018 года выйдет многопользовательская игра по манге «Блич»

Токио, , 16:44 — REGNUM В ноябре 2018 года разработчик игр для мобильных платформ KLab Inc. и китайская компания Beijing Kunlun Lexiang Network Technology выпустят ММОРПГ (многопользовательская ролевая игра) по манге Тайто Кубо «Блич». Об этом 24 октября сообщил портал Anime News Network.

Игра получила название Bleach: Awakened Souls — Shinigami. В Китае она появится в продаже 15 ноября 2018 года в App Store, а в Google Play — 22 ноября. Пока нет информации о том, когда будут выпущены версии для других стран. Игрокам предстоит уничтожать пустых в городе, они смогут управлять действиями известных персонажей, в том числе Ичиго и Рукией.

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Напомним, «Блич» находится в списке комикс-бестселлеров Японии и США. Тайто Кубо начал публиковать мангу в 2001 году, в настоящее время она окончена, всего мангака выпустил 74 тома.

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