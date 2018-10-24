Во второй части триллера «Кукла» снимется звезда сериала «Рэй Донован»

Лос-Анджелес, США, , 14:53 — REGNUM Главную роль во второй части триллера «Кукла» (The Boy в оригинале) исполнит Кэти Холмс, которую зрители знают по сериалам «Бухта доусона», «Рэй Донован» и фильму «Бэтмен: начало». Об этом 23 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Должность режиссёра вновь займет Уильям Брент Белл, который снял оригинальную картину. Производством фильма займётся студия STXfilms. Съёмки стартуют в начале 2019 года, они будут проходить в канадском городе Виктория (провинция Британская Колумбия). В центре истории будет находиться молодая семья, которая переезжает в небольшое поместье. Там их маленький сын вскоре создаёт невероятно реалистичную куклу. Он даёт ей имя Брамс.

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Напомним, главные роли в фильме «Кукла» исполнили Лорен Коэн и Руперт Эванс. Картина вышла в 2015 году, при бюджете $8 млн сумма её общемировых сборов составила более $64 млн.

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