Режиссёр «Далласского клуба покупателей» снимет фильм про Леннона и Оно

Лос-Анджелес, США, , 14:12 — REGNUM Режиссёр Жан-Марк Валле, известный зрителям по фильму «Далласский клуб покупателей», планирует снять картину об отношениях Джона Леннона и Йоко Оно. Об этом 23 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Сейчас кинематографист ведет переговоры с кинокомпанией Universal Pictures по вопросу прав на картину. Сценарий к будущему фильму напишет Энтони МакКартен («Тёмные времена») совместно с Валле.

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Напомним, Жан-Марк Валле недавно закончил работу над двумя проектами канала HBO: вторым сезоном сериала «Большая маленькая ложь» и шоу «Острые предметы». Его последним полнометражным кинопроектом стал фильм «Разрушение» (2015), главную роль в котором исполнил Джейк Джилленхол.

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