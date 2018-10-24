К 80-летию писателя Венедикта Ерофеева вышла его большая биография

Москва, , 13:55 — REGNUM В редакции Елены Шубиной вышла в свет книга «Венедикт Ерофеев: посторонний». Биографию известного литератора, которому бы в эти дни исполнилось бы 80 лет, написали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский.

Знаменитую поэму «Москва — Петушки» можно ненавидеть или обожать, но не признать ее одаренность, ее своевременность, ее грубое очарование нельзя ни при каких обстоятельствах. Целые поколения пробовали повторить «подвиг» героя повести Венички — и никому это не удалось. Вернее, напиться до бесчувствия получалось, а вот глубоко прочувствовать окружающую действительность, рассказать до дрожи о любви — никак.

Для рассказа о короткой и очень яркой жизни Ерофеева — всего 51 год — авторы просмотрели записные книжки, поговорили с десятками людей, вновь со всех сторон исследовали его произведения. Вышла большая и серьезная, но очень увлекательная для вдумчивого читателя книга.