Среда, 24 Октября 2018 года
15:30:16 МСК

К 80-летию писателя Венедикта Ерофеева вышла его большая биография

Культура

Его поэма «Москва — Петушки» осталась непревзойденным романом своего времени

Москва, 24 октября 2018, 13:55 — REGNUM  В редакции Елены Шубиной вышла в свет книга «Венедикт Ерофеев: посторонний». Биографию известного литератора, которому бы в эти дни исполнилось бы 80 лет, написали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский.

Знаменитую поэму «Москва — Петушки» можно ненавидеть или обожать, но не признать ее одаренность, ее своевременность, ее грубое очарование нельзя ни при каких обстоятельствах. Целые поколения пробовали повторить «подвиг» героя повести Венички — и никому это не удалось. Вернее, напиться до бесчувствия получалось, а вот глубоко прочувствовать окружающую действительность, рассказать до дрожи о любви — никак.

Для рассказа о короткой и очень яркой жизни Ерофеева — всего 51 год — авторы просмотрели записные книжки, поговорили с десятками людей, вновь со всех сторон исследовали его произведения. Вышла большая и серьезная, но очень увлекательная для вдумчивого читателя книга.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить